CORUMBÁ-MS (Correspondente) – A Polícia Civil esclarece na manhã desta sexta-feira (26) um homicídio e cumpriu mandado de prisão contra suspeitos. Os policiais deu cumprimento a três mandados de prisão referente ao homicídio da transexual ocorrido no dia 28 de novembro. Através de ampla investigação, os policiais civis localizaram os indivíduos os três jovens de 22; 21 e 19 anos com eles foram localizados a faca, utilizada no homicídio, na casa de um deles.

RELEMBRE O CASO:

Uma travesti identificada como Thallyta (Elielson Soares da Silva), de 23 anos, foi morta na madrugada de 28 de novembro, após uma discussão com um cliente, na rua Colombo, com Edu Rocha, região central de Corumbá. De acordo com o registro policial, o crime ocorreu por volta de 01h34. Testemunhas que estavam no local contaram aos policiais, que Thallyta teria saído com um dos possíveis autores e depois de algum tempo retornou em um carro Fox Vermelho, onde estavam mais três pessoas.

Neste momento houve uma discussão e o autor desembarcou do veículo e desferiu um golpe de faca que atingiu o tórax da vítima. Logo em seguida o autor retornou para o carro e junto com os outros dois indivíduos fugiram tomando rumo ignorado. A guarnição do SAMU ainda foi acionada, mas a vítima não resistiu ao ferimento e morreu no local. A Delegacia de Polícia de Corumbá informa que denúncias podem ser realizadas através do telefone/whatsapp (67) 3234-7115.