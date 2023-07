Policia Civil evita morte de ciclista atropelado em Coronel Sapucaia

O fato ocorreu na tarde do último sábado, 22/07, na Rodovia MS-289 na cidade de Coronel Sapucaia/MS. Depois de ser atropelado por um veículo que fugiu do local sem prestar socorro e sem ser identificado, o jovem ciclista teria ficado agonizando às margens da rodovia estadual, trecho que corta a comunidade indígena, Aldeia Taquapery.

Revoltados com o ocorrido, dezenas de indígenas residentes na aldeia, muitos deles alterados e aparentemente embriagados, ao invés de acionarem socorro à vítima, teriam decidido fazer uma manifestação, chegando inclusive a bloquear temporariamente o tráfico na rodovia com troncos e galhos. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Coronel Sapucaia, que fazia deslocamento por aquela região do município dentro do contexto de uma operação policial em andamento, ao ser informada sobre os fatos, se deslocou para o local.

Segundo apurado, quando os agentes se depararem com a situação de revolta dos manifestantes, tomarem o conhecimento que nenhum socorro havia sido acionado. Ao perceberem o estado crítico da vítima, que correria iminente risco de morte se tivesse que aguardar a vinda de uma equipe de resgate da cidade, devido à demora do tempo de resposta por conta da distância, e tendo conhecimento de que na comunidade indígena existe uma ambulância para atendimento da aldeia, se deslocaram até o ponto onde a ambulância estaria, ao qual viabilizaram, em curto espaço de tempo, o socorro ao jovem indígena, que foi encaminhado ao Hospital Municipal de Coronel Sapucaia, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado como “praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor”, e a polícia trabalha agora para tentar identificar o veículo envolvido no atropelamento.