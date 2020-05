BELA VISTA-MS (Correspondente) – A Polícia Civil após meses de investigação sob o comando do Delegado Renato Fazza, apreendeu 2.015 Kg de maconha, em mais de 24h de diligências ininterruptas.

No dia 20 de maio, quarta-feira, a equipe de investigação se dirigiu até um assentamento na área rural da cidade e, de posse das informações angariadas pelo setor de inteligência, chegaram ao local onde funcionaria um entreposto de drogas entre o Brasil e o Paraguai.

No local, uma extensa e densa área de mata de reserva, os policiais, já durante a noite, encontraram um veículo Renault Oroch, já carregado com 870 Kg de maconha, escondido em meio a mata fechada.

No dia seguinte, dia 21 de maio, logo ao amanhecer, a equipe retornou ao local e logrou êxito em apreender mais 1.145 Kg de maconha, escondidos em pontos da mata, sendo que as drogas são de propriedade do mesmo grupo criminoso que atua na região.

Os responsáveis pelo local, quando perceberam a presença da polícia na região de mata, fugiram, abandonando um imóvel com diversos petrechos utilizados para o empacotamento e preparação da droga, como sacos, molas para levantamento de veículos, fitas adesivas e papel filme para embalagem do entorpecente.

O local da apreensão, de difícil acesso, fica às margens do rio Apa, na fronteira com o Paraguai, onde há inclusive a presença de narcotraficantes fortemente armados, o que reforça a importância da presença e a repressão por parte da Polícia Civil.