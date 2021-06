CAARAPÓ-MS (Correspondente) -A Policia Civil fechou na tarde da última sexta-feira (18) uma ponto de distribuição de drogas no Município, no âmbito da operação NARCO BRASIL. A “boca de fumo” conhecida como “Boca do Oreia” foi identificado após trabalhos de investigação.

Em diligência ao endereço, os policiais lograram êxito em localizar dois usuários que acabavam de comprar crack. No local foram apreendidos em poder do suspeito grande quantidade de cédulas de dinheiro nacional, a maioria de pequeno valor: 67 notas de dois reais, 7 notas de cinco reais, 3 de notas dez e duas de cem reais, característico de dinheiro obtido com a venda de drogas a usuários, razão pela qual ele foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela justiça.