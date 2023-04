Polícia Civil fecha “boca de fumo” e prende em flagrante três mulheres

Na tarde desta quinta-feira (6), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, prendeu em flagrante três mulheres autoras dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Segundo apurado, chegou ao conhecimento da unidade policial, através de denúncias anônimas, que uma mulher com as iniciais O.R.S. estaria evadida do Sistema Prisional, e teria ido para Ribas do Rio Pardo, onde estaria comercializando entorpecentes com auxilio de outras duas mulheres.

De imediato a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e encontrou no imóvel mencionado, 01 pedra de pasta base de cocaína, pesando 141 g, 03 porções de cocaína pesando 40 g e 23 porções de maconha pesando 96 g e R$ 648,00, em notas trocadas, 01 balança de precisão, além de outros objetos relacionados à conduta criminosa.

Diante do exposto foi dada voz de prisão à O.R.S., L.C.C. e G.S.C.M, as quais foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para que fossem realizados os procedimentos legais cabíveis.