PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Policia Civil fecha “boca-de-fumo” e prende três suspeitos. Denúncias levaram os policiais até um local onde estaria acontecendo vendas de drogas. Aí foi realizada a abordagem e com um deles foi apreendido 02 porções de crack e com o outro indivíduo 03 porções de cocaína. Já com o terceiro rapaz nada foi localizado de ilícito. Um deles afirmou que estaria residindo no local, juntamente com a esposa.

No interior da residência, dentro do armário da mulher foram localizadas várias outras porções de crack, uma arma de fogo calibre 38 e 06 munições de origem estrangeira, intactas, do mesmo calibre, maconha a granel dentro de uma lata e uma máquina de cartão. Além disso, embaixo da cama do casal foi encontrado um grande tablete de maconha. No quarto também foram localizados bens sem origem lícita comprovada, tais como celulares, ferramentas e a quantia de R$563,00. Os três suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia da Cidade onde foi realizada a prisão em flagrante pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de fogo e receptação.