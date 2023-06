Polícia Civil fecha boca de fumo nas proximidades da rodoviária de Ponta Porã

Nesta sexta-feira, 02/06, a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã cumpriu o mandado de busca e apreensão, expedido pelo Poder Judiciário, em uma residência localizada na Travessa Rodoviária.

O mandado de busca e apreensão foi motivado devido a apurações realizadas pelos setor de investigações, que averiguou que a residência, próxima da rodoviária, era utilizada para comércio de entorpecente.

O traficante conhecido por Negão, possuía em depósito pequena quantidade para a venda, repondo a droga aos poucos, para ludibriar as autoridades policiais no momento das abordagens.

Durante o cumprimento do mandado foram apreendidas diversas embalagens de maconha e cocaína, prontas para a venda, uma balança de precisão, bem como a quantia de R$ 641,00, em várias cédulas de moeda nacional.

Também foram apreendidas duas motocicletas, uma já comprovada ser produto de furto, além de dois televisores e treze quilos de fio de cobre.

O autor foi conduzido para a 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, onde foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas e receptação.