A DENAR realizou a prisão de um casal, com idades de 44 e 45 anos, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, no final da tarde de quinta-feira (25), no Zé Pereira.

A prisão ocorreu durante após um trabalho de investigação oriundo da Operação Ômega no qual resultou na apreensão de sete paradinhas de pasta-base e uma porção de maconha, além de dinheiro trocado.

Esta é a quarta vez que a Denar fecha a boca-de-fumo, já tendo sido apreendidos os filhos do casal da primeira vez, o homem em outras três vezes e sua mulher nas últimas duas vezes.