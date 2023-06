Polícia Civil fecha boca de fumo pela segunda vez em Iguatemi e prende dois em flagrante

A Polícia Civil na tarde desta quarta-feira, 31/05, por volta das 14h30min deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Rua Ramão Abrão Lopes, Vila Operária, em Iguatemi-MS. A casa pertence a investigada M.A. (38 anos) e seu companheiro C. A.I. J. (27 anos). No local foram encontradas três pedras de crack, prontas para comercialização e dinheiro fracionado característicos da comercialização de entorpecente.

Vale ressaltar que a conduzida foi presa pela Polícia Civil em uma operação em combate ao Tráfico de Drogas no dia 15/02/2023, sendo autuada em flagrante delito pelo Tráfico de Drogas e posteriormente liberada mediante medida cautelar de monitoramento eletrônico. Ela continuou sendo monitorada pela equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da delegacia de Iguatemi e, após meses de investigações, foi representada pela Autoridade Policial responsável a busca e apreensão cumprida ontem.

O tráfico praticado pela conduzida é do tipo “formiguinha”, com a comercialização de pequenas quantidades diárias, evitando a responsabilização criminal pelo delito de Tráfico de Drogas. O companheiro da autora, preso em flagrante delito, possui sentenças criminais no Estado de Rondônia, por Tráfico de Drogas e Homicídio.

No momento da prisão, ambos utilizavam o sistema de monitoramento eletrônico deferido pelo Poder Judiciário. Os conduzidos serão indiciados pelos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, estando custodiados na Delegacia de Iguatemi, à disposição do Poder Judiciário.

Denúncias para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi podem ser realizadas pelo telefone/whatsapp: (67) 3471-1372.