A Polícia Civil, por intermédio do GARRAS fechou um entreposto de descaminho no Parque do Lageado, em Campo Grande. De acordo com o apurado, o GARRAS recebeu informações de que uma residência, localizada no bairro mencionado, estaria sendo utilizada como entreposto de produtos ilícitos e que no local havia diversas caixas que estariam sendo armazenadas por vários dias. Por tal motivo, uma equipe foi até o local para averiguações, onde constatou diversos produtos oriundos de descaminho.

Considerando a clara procedência estrangeira dos produtos, sem que houvesse o devido pagamento de tributos, foi feita a apreensão e encaminhamento para a Receita Federal. Analisando-se o local dos fatos, percebe-se que a residência se tratava de entreposto para possível encaminhamento de produtos para outros locais do país, o que será averiguado detalhadamente pela Especializada.