DOURADOS-MS (Correspondente) – A Polícia Civil fechou na segunda-feira (5) um entreposto de distribuição de drogas e efetuou a prisão de 3 suspeitos e a apreensão de um adolescente e grande quantidade de drogas. A ação foi resultante da Operação Hórus através da Delegacia Especializada de Repressão de Crimes da Fronteira (Defron).

Ao investigar denúncia de que um menor estaria atuando como “vapor” numa casa abandonada localizada no Bairro Estrela Rory os policiais realizaram uma incursão no local e apreenderam cinco tabletes de maconha. Em continuidade, os policiais deslocaram-se até a residência de um dos indivíduos que contratou o menor para atuar como vigia, local onde apreendeu mais dois tabletes de maconha. O menor e o indivíduo presos apontaram que a droga teria vindo de um imóvel localizado na Aldeia Jaguapiru, que além de abastecer essa localidade com o entorpecente serviria como um entreposto de armazenamento para traficantes residentes em Dourados.

Ao se deslocarem para a aldeia, a policiais da Defron apreenderam 25 Kg de maconha, sendo que grande parte se encontrava fracionada para a venda. No imóvel onde foi apreendida a droga foram encontradas duas balanças de precisão e grande quantidade de plástico-filme, utilizado para embalar as porções de entorpecente. Os maiores de idade foram presos e autuados em flagrante pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção do menor. Já o adolescente foi apreendido pela prática de ato infracional análogo à prática de tráfico de drogas, sendo encaminhado à Unidade Educacional de Internação (Unei).