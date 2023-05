Polícia Civil fecha ponto de comercialização de drogas em Três Lagoas e prende homem em flagrante

Na tarde ontem (10/05), a Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Três Lagoas/MS efetuou a prisão em flagrante de um homem, A.O.P., de 43 anos de idade, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas. Os agentes vinham investigando o indivíduo, morador do Bairro Novo Oeste, e no final da tarde foram até a sua residência, onde de acordo com denúncias, ele mantinha um ponto de venda de drogas.

Em vistorias no local, foi localizada uma mochila contendo uma grande quantidade de substância análoga à maconha, distribuída em tabletes e em porções prontas para venda a usuários, além de instrumentos utilizados no preparo dessas embalagens, como balanças de precisão e material plástico. No total foram apreendidos 296g do entorpecente, sendo 03 tabletes, 01 porção grande e 28 paradinhas.

Em entrevista preliminar, ainda no local dos fatos, o suspeito confirmou que aquela substância era destinada ao comércio que vinha praticando em sua residência. Ele foi conduzido a sede da SIG, onde foi autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo submetido ao exame de corpo de delito, e posteriormente conduzido às celas da DEPAC para aguardar a disposição da Justiça.

A SIG/TL solicita a colaboração e apoio de toda população trêslagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.