Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas, levando à prisão de um casal que, além do entorpecente que comercializava, foi surpreendido de posse de armas de fogo e munições em Campo Grande

Na tarde da última segunda-feira (18), foram recebidas na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), denúncias veiculadas através do telefone (67) 3345-0000, disponibilizado para tal fim, noticiando que um indivíduo, evadido do sistema prisional e com mandado de prisão em aberto, estava comandando um ponto de venda de drogas no Bairro Dom Antônio, em Campo Grande, alertando para o fato de que ele possuía armas de fogo.

Nesse contexto, investigadores se dirigiram ao endereço indicado, onde constataram intensa movimentação de usuários e confirmaram a presença do suspeito no local, de modo que acionaram reforço, para proceder à abordagem. Com a chegada do reforço, os policiais se aproximaram rapidamente do endereço indicado na denúncia para proceder à captura do suspeito, oportunidade em que ele correu para dentro do imóvel, sendo perseguido pelos agentes públicos, que o detiveram e, no caminho, avistaram uma pessoa, convivente daquele, no quarto, próxima a petrechos relacionados ao preparo e porcionamento de drogas, que estavam em cima de um baú, à plena vista, instante em que ela rapidamente se desfez de um objeto que tinha em mãos, jogando-o ao chão, e saiu do cômodo, sendo também detida pelos policiais.

Em razão das suspeitas, foram realizadas buscas no local, tendo sido encontrados, dentro do armário do casal, por cima de roupas, 01 revólver calibre .38, 06 munições deste mesmo calibre, 01 pistola calibre 6.35 e 26 munições deste calibre. Em cima do baú já mencionado, no mesmo quarto, havia 01 prato com resquício de pasta-base de cocaína e 01 faca também com resquícios da droga, indicando que ali estavam sendo preparadas porções do ilícito.

Ainda foram encontrados no imóvel 04 balanças de precisão, 05 aparelhos telefônicos e 01 aparelho televisor, estes últimos de procedência suspeita, além da quantia de R$2.842,00, distribuída em cédulas de R$2,00, R$5,00, R$10,00, R$20,00, R$50,00 e R$100,00 além de moedas dos mais diversos valores. No bolso da bermuda do homem, foram encontradas 27 trouxinhas de pasta-base de cocaína.

Na área em que sua convivente jogou o objeto que tinha em mãos, foi encontrado, dentre outras coisas, 01 invólucro contendo uma considerável porção de cocaína em pó. Diante disso os suspeitos foram conduzidos à delegacia, sem lesões corporais aparentes, para as providências de praxe.