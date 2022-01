Policiais civis da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) identificaram o autor de agressão e roubo a uma residência na Vila Jacy, na manhã do dia 14 de setembro do ano passado. Na ocasião, a vítima que acabara de retornar para casa após breve passeio com seu animal de estimação surpreendeu um indivíduo subtraindo objetos do interior de sua residência.

Ao perceber que havia sido descoberto, o suspeito exigiu que a vítima abrisse o portão de acesso à rua, para que pudesse deixar o local levando os objetos subtraídos. Diante da negativa, o assaltante passou a agredir. A violência das agressões, – que incluíram chutes e pisões na cabeça – levaram a vítima a perder a consciência.

Ao escutar os gritos de seu filho, a idosa, de 71 anos, foi até a garagem da casa para entender o que acontecia. Ao abrir a porta do imóvel, se deparou com o assaltante que, após ameaça-la (dizendo “SE A SENHORA NÃO ENTREGAR O CELULAR VAI APANHAR TAMBÉM”), subtraiu seu aparelho de telefone celular e obrigou a vítima a abrir o portão da casa.

Após socorrer o filho, que estava desacordado procurou os órgãos de segurança para registro do crime. Imediatamente após receber a notícia dos fatos, a Polícia Civil, através da DERF, iniciou trabalho investigativo objetivando identificar os envolvidos no crime. Equipe de investigadores da Especializada deflagrou inúmeras diligências na região, coletando robusto corpo de informações de campo.

O trabalho investigativo realizado revelou, de forma inequívoca, que o autor do crime teria sido um usuário de drogas frequentador da região, conhecido como “FERNANDO FALCATRUA”. Após trabalho de apuração, os agentes obtiveram êxito em qualificar tal individuo como sendo ERMILDO VEIGA KANESHIGE (45).

Ocorre que durante a apuração do crime, Ermildo foi vítima de homicídio, no dia 27/11/2021, logo após cometer um outro roubo. A morte do suspeito foi registrado no na DEPAC CEPOL e está sendo apurada.

A Polícia Civil, através da DERF, continua trabalhando para identificar outros crimes praticados por “FERNANDO FALCATRUA”, sendo que informações do envolvimento do suspeito em crime similares deverão ser comunicados à DERF.