Polícia Civil identifica autor de furto e recupera celular subtraído em Nova Andradina

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Nova Andradina/MS, identificou, neste domingo, 03/09, o autor de um furto de celular ocorrido em 01/09/2023 e recuperou objeto subtraído. Conforme as informações levantadas, o telefone móvel foi subtraído de uma mulher, em uma praça do município.

O autor dos fatos foi identificado como sendo um homem de 20 anos, com passagens anteriores pela prática do mesmo crime. Ele foi localizado e conduzido junto com o celular furtado para a Unidade Policial.