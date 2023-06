Polícia Civil identifica autor de furto e recupera objetos subtraídos em Ivinhema

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Ivinhema, identificou um homem, de 42 anos, suspeito de furto e recuperou os objetos subtraídos. As diligências tiveram início após funcionários de uma loja de material de construção notarem a falta de alguns equipamentos que ficavam expostos à venda.

Segundo consta, ao analisarem as imagens de monitoramento, observaram que na segunda feira, 12/06, um homem, passando-se por cliente, foi até o local e subtraiu alguns objetos das prateleiras e saiu sem ser notado ou que dessem falta dos equipamentos, o que acorreu apenas nesta manhã.

Já na data de hoje, de posse das imagens, investigadores da polícia civil identificaram o suspeito e em continuidade aos trabalhos, recuperaram os objetos subtraídos, que já foram restituídos à vítima. O suspeito confessou o crime e responderá pelo crime de furto.

A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatsapp (67) 99208-9491, garantindo-se o sigilo dos denunciantes