Polícia civil identifica autor de furto em Brasilândia

Nesta segunda (22) a Polícia Civil, em Brasilândia-MS, realizou o indiciamento do suspeito da prática de um furto ocorrido na cidade.

Consta na ocorrência que a vítima procurou a delegacia local para informar a subtração de alguns pertences em seu imóvel, dentre eles produtos para pesca. Desta maneira, os investigadores de polícia analisaram as imagens das câmeras de segurança que haviam no local, sendo que durante as diligências identificaram como sendo o suspeito, um homem de 49 anos, que morava próximo à casa da vítima.

Nas imagens é possível ver o suspeito tentando pular o muro, contudo ao não conseguir, resolveu abrir o portão do imóvel, subtraindo os objetos e retornando à casa próxima. O autor foi interrogado e indiciado pela prática do crime de furto majorado se praticado durante o repouso noturno. A pena pode chegar a mais de 4 anos de prisão.

Qualquer informação sobre práticas delituosas ocorridas em Brasilândia, podem ser informadas pelo telefone (67) 35461294.