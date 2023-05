Polícia Civil identifica autor de furto em empresa no município de Três Lagoas e recupera parte dos produtos furtados

A Polícia Civil, por intermédio da 3ª DP de Três Lagoas-MS, identificou na tarde de ontem, 22/05, o autor de um furto de quatro pneus de caminhão e uma máquina de solda subtraídos no mês de fevereiro do pátio de uma empresa da cidade. Segundo apurado, no dia dos fatos, o autor J.R.D.S., 34 anos, estacionou seu veículo Ford F1000 no pátio da empresa e subtraiu os objetos, que estavam na carroceria de uma carreta.

Dois pneus novos e a máquina de solda foram encontrados pelos policiais civis, escondidos nos fundos da residência do autor. Ele confessou o crime e esclareceu que os outros dois pneus já haviam sido vendidos e que ressarciria o prejuízo sofrido pela vítima.

Os produtos recuperados foram restituídos à empresa e o autor responderá pelo crime de furto.

Denúncias para a 3ª DP/TL podem ser realizadas pelos números: (67) 3524-3224/ 67 99204 0244 (telefone/whatsapp).