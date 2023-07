Polícia Civil identifica autor de furtos de veículos em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos) identificou nesta segunda-feira, 03/07, o autor de dois furtos de veículos e recuperou um dos automóveis em Campo Grande/MS

Segundo apurado, a Especializada recebeu informações de que um GM/Corsa Wind, furtado no dia 27 de maio de 2023, tinha sido visto transitando no bairro Jardim Campo Nobre, nesta Capital. Imediatamente, uma equipe de investigação se deslocou e encontrou referido veículo abandonado em via pública, inclusive a poucas quadras da residência da vítima.

O GM/Corsa Wind foi apreendido e entregue ao legítimo proprietário. Em diligências pela vizinhança, obteve-se a informação de que o indivíduo W.S. (23) tinha sido visto conduzindo o veículo recuperado.

A equipe policial conseguiu localizar a genitora do suspeito, que morava nas imediações, tendo ela confirmado que seu filho estava na posse do carro em questão. O suspeito foi localizado e confessou que havia subtraído tanto o GM/Corsa Wind no dia 27 de maio de 2023, quanto a motocicleta Honda/Biz 100 KS no dia 4 de junho de 2023, sendo intimado a comparecer na DEFURV para ser interrogado.

As vítimas dos furtos reconheceram W.S. como o indivíduo que subtraiu os veículos. Testemunhas que visualizaram W.S. na posse no GM/Corsa Wind e que também presenciaram as subtrações já foram ouvidas na DEFURV.

O suspeito W.S. foi indiciado e interrogado em ambas as ocorrências e responderá por dois furtos simples, com penas que, somadas, podem variar de 2 a 8 anos de reclusão. Diligências continuam com o objetivo de recuperar a motocicleta Honda/Biz 100 KS.

Denúncias sobre furtos e roubos de veículos podem ser enviadas para o número: (67) 99226-0062 (WhatsApp).