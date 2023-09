Polícia Civil identifica autores de furto e recupera itens furtados no distrito de Nova Casa Verde

A Polícia Civil, através da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Nova Andradina, identificou os autores de furto ocorrido no Distrito de Nova Casa Verde em Nova Andradina e recuperou os objetos furtados. Na última sexta-feira (01), a equipe policial através de diversas diligências conseguiu identificar indivíduos que haviam furtado uma propriedade rural no Distrito de Nova Casa Verde no dia 01 de agosto.

Os policiais deslocaram até o local, onde foi possível localizar os indivíduos e recuperar os objetos subtraídos. Entre os objetivos, estão uma serra, uma roçadeira, uma lixadeira, uma furadeira e várias munições de arma de fogo.

Diante disso, os autores foram conduzidos para a Unidade Policial para os procedimentos legais.