Polícia Civil identifica e prende suspeito de roubo em Ivinhema

A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Ivinhema-MS, cumpriu um mandado de prisão na última quinta-feira, 13/07, contra um suspeito de roubo ocorrido na área central de Ivinhema. As investigações tiveram início após a vítima procurar a delegacia e relatar que um indivíduo, utilizando um agasalho do time de futebol São Paulo, a abordou e, supostamente armado com uma arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo a entrega de todos os objetos de valor sob ameaça de morte.

Com medo das ameaças, a vítima entregou seu aparelho celular e o autor fugiu em seguida, sem deixar rastros. Com base nas informações fornecidas, os investigadores realizaram diversas diligências e conseguiram identificar o possível autor, bem como testemunhas que colaboraram na sua identificação.

Diante disso, a Autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo juiz local após parecer favorável do Ministério Público. O homem foi preso e ficará à disposição da justiça e responderá pelo crime de roubo, cuja pena varia de 4 a 10 anos de reclusão.