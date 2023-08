Polícia Civil identifica indivíduo que furtou aparelho celular e grande quantia do ex-patrão em Três Lagoas          

Nesta sexta-feira (18), A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Delegacia de Três Lagoas elucidou um crime em que, após subtrair o telefone celular de seu ex-patrão, o suspeito utilizou um aplicativo de banco instalado no aparelho e efetuou uma transferência bancária de grande valor a seu favor.

O crime ocorreu na sexta-feira, 04/08, quando a vítima, um homem de 55 anos de idade, que é proprietário de uma empresa prestadora de serviços automotivos, percebeu que haviam subtraído um aparelho celular de sua propriedade e que horas depois, haviam subtraído de sua conta bancária, mediante transferência por aplicativo, via PIX, um valor superior a R$ 5.000,00.

Os policiais realizaram diversas diligências e obtiveram a informação de que o aparelho subtraído estaria em posse de um ex-funcionário da vítima. Após monitoramento, os investigadores conseguiram identificar a localização do suspeito, um homem de 25 anos de idade, e deslocaram-se até sua residência.

O indivíduo foi indagado se estava em posse do referido aparelho celular, tendo inicialmente negado, mas durante a diligência, os investigadores encontraram o aparelho escondido no teto de um cômodo da parte externa do imóvel. O suspeito foi conduzido até delegacia, onde acabou confessando o furto do aparelho, bem como do dinheiro da vítima, acrescentando que já havia feito uso de todo o valor subtraído.

O aparelho celular, Samsung A23, avaliado em aproximadamente R$ 1.200,00 foi regularmente apreendido e restituído ao seu legítimo proprietário.