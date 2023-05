Polícia Civil identifica mais um integrante de grupo criminoso que praticou sequência de roubos a comércios na Capital

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (DERF), identificou nesta quinta-feira, 18/05, mais um integrante de um grupo criminoso, que realizou roubos em Campo Grande. Segundo apurado, policiais civis conseguiram identificar, localizar e conduzir o indivíduo, que vinha atuando na Capital, na prática de roubos a comércio, sempre com vistas à subtração de peças de ouro.

G.B.A. (48) participou de roubo ocorrido no fim de abril a comerciante, no centro da cidade, no qual a proprietária da loja, suas filhas e seu neto de apenas 03 anos foram rendidos e trancadas no banheiro, enquanto, sob mira de arma de fogo, as vítimas entregaram joias que levavam consigo.

O autor ficou do lado de fora cuidando o movimento e foi o responsável pela fuga, em sua motocicleta – inclusive descrita no registro da ocorrência, que restou localizada e apreendida por Policiais Civis da DERF, vez que implicada como instrumento do delito.

Importante mencionar que um dos investigados por esse fato é a pessoa de R.F.O. (32), preso nesta terça-feira (16/05/2023) pela DERF como um dos principais componentes do grupo que agia com violência e de maneira reiterada em roubos a joias no comercio da capital.

Na sede desta Especializada G.B.A. confessou a prática do delito, com riqueza de detalhes. As investigações seguem com intuito de responsabilizar os demais criminosos já qualificados.