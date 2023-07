Polícia Civil identifica mulher encontrada carbonizada em Três Lagoas

Agora as investigações seguem para descobrir se esse caso tem ligação com o outro caso de morte a esclarecer registrado no município no mesmo dia

Com auxílio da perícia papiloscópica, a Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG), de Três Lagoas, conseguiu identificar nesta quarta-feira, 26/07, o corpo da mulher encontrada carbonizada no último sábado, 22/07, foi identificado. Trata-se de Leide Jasmim Rodrigues, de 21 anos.

Moradora em Ponta Porã, a jovem estaria de passagem em Três Lagoas, onde teria permanecido por 22 dias e seguiria para o Estado de São Paulo, segundo informado por familiares.

Segundo carbonizado

Conforme as investigações realizadas até o momento, o homem não está oficialmente identificado, por isso não terá o nome divulgado, porém, tudo indica que seja de um rapaz visto recentemente em companhia de Leide.

Testemunhas ligadas à mulher já foram ouvidas e familiares da possível vítima masculina já foram intimadas e devem comparecer em Três Lagoas, nos próximos dias, para realizar o reconhecimento formal e prestarem esclarecimentos.

O próximo passo será investigar a motivação para o crime e identificar a autoria delitiva.