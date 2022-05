Policiais evitam um crime na Rua Marques de Herval, na Mata do Jacinto em Campo Grande. Os policiais em diligências avistaram um caminhão fechando um Fiat Palio e desferindo facadas no motorista. O agressor foi contido e preso sendo encaminhado à delegacia e autuado por homicídio na forma tentada. A vítima foi encaminhada ao UPA do Nova Bahia.