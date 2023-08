Polícia Civil inaugura mais uma Sala Lilás em Itaporã

Na manhã da última sexta-feira, (18), na cidade de Itaporã, foi inaugurada a 31ª Sala Lilás. A inauguração da Sala Lilás reforça a batalha contínua pelo bem-estar de mulheres, crianças e adolescentes que enfrentam situações de abuso e violência.

Com a presença do Delegado-Geral Roberto Gurgel Oliveira Filho, a inauguração desta Sala Lilás, ressalta o comprometimento das autoridades com a população. A Sala Lilás é um espaço acolhedor e seguro, destinado a oferecer atendimento especializado a vítimas de violência doméstica, familiar e sexual. Na Ocasião, também estiveram presentes o Dr Ulisses Nei de Brito Santos, Delegado Titular da Delegacia de Polícia Civil de Itaporã, o senhor Aparecido Antônio de Miranda, neste ato representando o Prefeito de Itaporã, Marcos Antônio Pacco, o Coronel QOPM Wagner Ferreira da Silva, Secretário-Executivo de Segurança Pública, neste ato Representando o Secretário de Justiça e Segurança Pública Dr. Antônio Carlos Videira e o Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Correa Riedel.

A Importância da Sala Lilás – As Salas Lilás têm se tornado um símbolo de esperança e respeito em todo o estado. Elas oferecem um ambiente confortável e confidencial para que as vítimas se expressem e recebam apoio psicológico, jurídico e assistencial. Além disso, esses espaços permitem que as denúncias sejam feitas de maneira mais segura, favorecendo a coleta de provas e o encaminhamento das questões.

Um Passo na Direção Certa – O compromisso das autoridades em estender essa rede de proteção a diversas cidades, como mostra a lista das 31 Salas Lilás já inauguradas, é uma prova concreta de que a luta contra a violência é prioritária.

Lista das cidades com Sala Lilás:

Ribas do Rio Pardo

Rio Negro

Água Clara

Amambai

Caarapó

Bonito

Terenos

Maracaju

Nova Alvorada do Sul

Deodápolis

Glória de Dourados

Costa Rica

Angélica

Ladário

Camapuã

Eldorado

Iguatemi

bandeirantes

Sonora

Chapadão do Sul

Miranda

Porto Murtinho

Anaurilândia

Anastácio

paranhos

Selvíria

Sidrolândia

Brasilândia

São Gabriel do Oeste

Ivinhema

Itaporã

A inauguração da Sala Lilás em Itaporã é mais um passo significativo em direção a um Mato Grosso do Sul mais seguro e justo para todos, independentemente de gênero ou idade. A luta continua, e cada nova Sala Lilás é um seguido de que a esperança e o apoio são as bases da mudança.