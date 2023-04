Polícia Civil inaugura “Sala Lilás” em Brasilândia

A Polícia Civil inaugurou nesta quinta-feira, 27/04, mais uma “Sala Lilás”, desta vez, em Brasilândia-MS. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, dentre elas, a Delegado-Geral Adjunta da Polícia Civil, Rôzeman Geise Rodrigues de Paula.

Dedicada exclusivamente para atender mulheres, adolescentes e crianças, vítimas de violência doméstica ou sexual ou em situação de vulnerabilidade, A Sala Lilás foi projetada com conforto, com móveis e decoração cuidadosamente selecionados para criar um ambiente aconchegante e tranquilo.

Este é um grande passo na luta contra a violência doméstica e abuso infantil, pois oferece um ambiente acolhedor e seguro para aqueles que mais precisam de ajuda. Além disso, a sala é equipada com recursos tecnológicos e materiais que garantem a privacidade e o sigilo das informações compartilhadas.

A equipe de policiais está pronta para oferecer assistência e suporte a todas as mulheres, crianças e adolescentes que procuram ajuda. Essa é a 29ª Sala Lilás instalada no Mato Grosso do Sul (MS).

A primeira Sala Lilás da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi inaugurada na Delegacia de Polícia de Sidrolândia no ano de 2019 e, de lá para cá outras 29 salas lilases já foram criadas em outras delegacias das cidades do interior do nosso Estado.