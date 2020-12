A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul inaugura na quarta-feira (9), na Delegacia de Polícia Civil de Terenos, a quinta Sala Lilás do Estado, com o intuito de prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres e crianças vítimas de violência física e sexual. O espaço conta com equipes multidisciplinares e integra os serviços oferecidos para ajudar as vítimas a se sentirem mais à vontade para falar sobre a violência sofrida.

A Sala Lilás da Delegacia de Polícia Civil de Terenos é equipada com brinquedos e livros, e além dos serviços convencionais prestados pela Polícia Civil, contará ainda com atendimentos de psicólogas e assistentes sociais, graças a parceria firmada entre Estado e Município.

Na próxima sexta-feira (18), a Delegacia de Bonito inaugurará a sexta Sala Lilás do MS.