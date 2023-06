Polícia Civil incinera 11,7 toneladas de drogas

A Policia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, realizou nesta quinta-feira, 29/06, no âmbito da Operação Hórus/ Programa Guardiões das Fronteiras, a incineração de 11,7 toneladas de drogas.

A queima teve início por volta das 6horas, em uma farinheira localizada no município de Dourados-MS. O entorpecente corresponde a apreensões da pela DEFRON, DOF (Departamento de Operações de Fronteira da Polícia Militar), 2ª DP/Dourados, 1ªDP/Dourados e DAIJI/Dourados.

Foram incineradas drogas do tipo maconha, cocaína, pasta base, crack, Skank e haxixe. Essa é a quarta incineração de drogas realizada pela DEFRON neste ano de 2023, totalizando 39,7 toneladas incineradas até o momento.