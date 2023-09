Polícia Civil incinera 3,6 toneladas de drogas em Dourados

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia e Seção de investigações Gerais (SIG), de Dourados-MS, realizou nesta terça-feira, 12/09, a incineração de mais de 3,6 toneladas (3.617.608,90 gramas) drogas. Dentre estas, mais de 582kg são de cocaína, e mais de 61kg são de pasta base.

Também foram incineradas outras drogas tais como maconha, skunk, haxixe e crack. São entorpecentes apreendidos tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal.

Destaca-se ainda que a apreensão desse material ilícito em Dourados, importa no impedimento de que ele seja pulverizado em outros Estados da Federação, tratando-se de uma grande contribuição das forças de Segurança do Estado do Mato Grosso do Sul contra a criminalidade em todo Brasil.