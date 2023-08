Polícia Civil incinera 564 Kg de entorpecentes em Tacuru

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tacuru, realizou a incineração de 564 Kg de entorpecentes nas dependências de uma empresa local, na última quarta-feira, 16/08. A ação contou com a participação de uma equipe da Vigilância Sanitária, garantindo que a incineração fosse realizada conforme as normas legais.

Nos últimos 12 meses, já foram incineradas mais de 5 toneladas de entorpecentes.

Autorizada pelo Poder Judiciário, a operação demonstra o comprometimento da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas na região.