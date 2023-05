Polícia Civil intercepta lote de armas que seria levado para uma facção criminosa em São Paulo

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais e Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI), de Dourados interceptou nesta sexta-feira, 26/05, um lote de armas de fogo que tinha como destino uma facção criminosa no estado de São Paulo. Desde ontem as equipes monitoravam uma mulher, de 28 anos, que estaria fazendo o transporte de armas de fogo de Ponta Porã para São Paulo.

Após diversas horas de monitoramento e levantamento de informações, por volta das 14h de hoje, os policiais civis identificaram a localização da suspeita que buscava o deslocamento através da cidade de Maracaju-MS. Com apoio da SIG da Delegacia de Maracaju, foi possível interceptar a mulher na rodoviária de Maracaju, quando ela tentava embarcar para a cidade de São Paulo.

Com ela foram encontradas seis armas de fogo, sendo cinco pistolas, um revólver, além de 400g da droga skunk.