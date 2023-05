Polícia Civil localiza 169 caixas de cerveja saqueadas de carreta envolvida em acidente

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Santa Rita do Pardo e 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu, conseguiu recuperar nesta quarta-feira, 17/05, 169 caixas de cerveja, que foram saqueadas de um caminhão envolvido em um acidente ocorrido no dia 13/05, na rodovia 395, na cidade de Santa Rita do Pardo. Segundo apurado, a carreta capotou e algumas pessoas aproveitaram para furtar a carga.

As autoridades policiais das duas delegacias citadas estão colaborando em uma investigação conjunta sobre o crime. O incidente ocorreu no último sábado, quando uma carreta carregada com várias unidades de cerveja capotou na estrada que liga Santa Rita do Pardo a Bataguassu.

A ocorrência resultou em danos significativos à carga e atrasos no transporte, criando uma oportunidade para a ação criminosa.

Após diligências e o trabalho minucioso dos investigadores, as autoridades policiais conseguiram localizar um depósito na região, onde foram encontradas 169 caixas de cerveja que haviam sido furtadas da carreta acidentada. As caixas estavam prontas para serem distribuídas e comercializadas ilegalmente.

As investigações continuam em andamento, com foco na identificação dos envolvidos no furto, bem como em eventuais conexões com possíveis receptadores. A Polícia Civil solicita à população que colabore com informações relevantes que possam auxiliar no esclarecimento do caso.