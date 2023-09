Polícia Civil localiza arma de fogo escondida em pilha de tijolos em Dourados

Ação conjunta entre a 2ª DP de Dourados e DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), realizada nesta segunda-feira, 25/09, localizou e apreendeu uma arma de fogo escondida em uma pilha de tijolos, no município. Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, localizada no bairro Canaã IV, policiais civis localizaram a arma de fogo do tipo revólver calibre 38 municiada com 6 munições escondida em uma pilha de tijolos em frente à casa. Juntamente com a arma, foram localizados cerca de R$ 2,5 mil, duas balanças de precisão e uma máquina de cartão de crédito.

Ao ser questionado sobre a arma, o indivíduo tentou se esquivar da situação em flagrante, alegando que o armamento seria de seu irmão. Ele já era investigado por envolvimento no Tráfico de Drogas e por estar portando armas de fogo de uso restrito. Sua irmã, inclusive, foi presa em flagrante por Tráfico de Drogas pela Seção de Investigação da 2ªDP há cerca de uma semana.

Após a detenção, o autuado foi conduzido à 2ªDP/Dourados para os procedimentos criminais cabíveis e, posteriormente, à carceragem da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.