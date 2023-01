A Polícia Civil localizou uma grande quantidade de haxixe e pasta-base de cocaína e prende em flagrante dois traficantes em Campo Grande. Segundo apurado, chegou ao conhecimento da DENAR que, em uma casa situada no Bairro Vila Piratininga funcionava uma “boca de fumo” administrada por dois jovens de 27 anos sendo que um deles estava com mandado de prisão em aberto.

O endereço é alvo de denúncias formalmente efetuadas no sistema oficial do DISQUE-DENÚNCIA 181, da SEJUSP e os suspeitos já foram presos em flagrante pela DENAR no ano retrasado pela prática do mesmo delito, sendo que a forma da dupla agir tem sido costumeiramente via correios. Diante das novas denúncias, uma equipe da DENAR foi até o local e logo que chegaram já sentiram forte odor de entorpecente. Na residência, que fica em um vilarejo de casas, os policiais encontram um dos investigados, que estava fumando um cigarro de maconha.

O outro envolvido não estava na residência no momento, mas foi localizado posteriormente em uma farmácia nas proximidades. Foi feita uma busca no interior do imóvel e a equipe conseguiu apreender: três volumes de haxixe, pesando 598 g; 12 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 8.832 g; um caderno com a contabilidade do tráfico de drogas, duas balanças de precisão; um contrato de aluguel em nome do suspeito que estava ausente; dois aparelhos celulares e R$ 124,00 em dinheiro trocado.

Ambos receberam voz de prisão em flagrante, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e foram conduzidos à sede da DENAR. Além do entorpecente apreendido, os dois acrescentaram que naquele dia chegariam mais 17 kg de drogas para eles revenderem, mas isso foi frustrado graças à ação policial.

Vale acrescentar que o local ficava bem próximo a um estabelecimento de ensino, a cerca de 800 metros de uma escola estadual, indicativo de maior reprovabilidade das condutas, o que pode vir a ter um acréscimo da pena, caso venham a ser condenados.