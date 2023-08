Polícia Civil ministra palestra a fim de propagar o Agosto Lilás em Anastácio

Nesta sexta-feira (18), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegada Karolina Souza Pereira, titular da Delegacia de Anastácio, teve a oportunidade de ministrar palestra no Poliesportivo da cidade, com a finalidade de propagar a campanha do Agosto Lilás.

Foram explicados vários pontos da Lei Maria da Penha (Lei (11.340/06), os tipos de violência contra a mulher (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral), os âmbitos trazidos pela legislação, além de casos práticos do cotidiano e aplicação prática de como ocorre o atendimento realizado pela Sala Lilás na Delegacia de Polícia de Anastácio.

Na oportunidade também foi debatido sobre o ciclo da violência doméstica e familiar contra a mulher, como também sobre o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Os canais de denúncia, a necessidade de realizar o registro de ocorrência, requerimento de medidas protetivas de urgência e a importância de toda a rede de apoio também foram ressaltadas no evento.

O evento contou com a presença de adultos, adolescentes e crianças que estão inseridos programas e projetos sociais da cidade. A polícia civil, juntamente com o CREAS (centro de referência especializada em assistência social) estão trabalhando juntas no combate à violência doméstica e família contra a mulher, buscando formas de melhoria no atendimento para as vítimas.

Com isso, a Polícia Civil reforça o seu comprometimento em difundir os direitos das mulheres, assim como continuar servindo e protegendo a sociedade.