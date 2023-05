Polícia Civil Ministra Palestra na Escola Estadual Blanche

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 6ª Delegacia de Polícia, realizou uma palestra na noite de ontem, 10.05, na Escola Estadual Blanche, a convite do diretor Amarildo. O evento contou com a presença de pais e alunos, e teve como tema o trabalho da Polícia Civil e a importância do papel do professor no ambiente escolar.

Durante a palestra, os policiais destacaram a importância da atuação da polícia na sociedade, apresentando suas atribuições e os desafios enfrentados no dia a dia. Além disso, ressaltaram a importância da parceria entre a Polícia Civil e a comunidade escolar, em especial o papel do professor no processo de formação dos jovens.

Os pais e alunos presentes puderam esclarecer dúvidas e trocar experiências com os policiais, fortalecendo a relação de confiança entre a polícia e a comunidade. A palestra foi um importante momento de diálogo e conscientização sobre a importância do trabalho da Polícia Civil, e reforçou o compromisso da instituição em servir e proteger a população.