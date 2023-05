Polícia Civil participa de abertura de campanha Maio Amarelo em Ribas do Rio Pardo

Na manhã de ontem (04), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo, participou da abertura da campanha Maio Laranja, promovida pela empresa SUZANO. A campanha tem como foco a conscientização dos colaboradores da equipe de engenharia do Projeto Cerrado, cujo tema de abertura foi: O trabalho realizado pela Polícia Militar e Civil nos atendimentos de ocorrências de trânsito em Ribas do Rio Pardo.

O evento foi realizado no auditório Onça Pintada e contou com a presença da Polícia Civil e Militar, sendo a Polícia Civil representada pela Delegada Thaína Andrezza de Souza Borges. Destaca-se a importância da integração da Polícia Civil com a sociedade.