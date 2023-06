Polícia Civil participa de bate-papo com adolescente, em visita escolar ao Fórum de Anaurilândia

Nesta quarta-feira, 31/05, a Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia-MS participou de uma atividade especial para os alunos de uma escola local, em uma visita ao Fórum da cidade, sob a coordenação do Juiz de Direito, Túlio Nader. O objetivo foi proporcionar aos jovens uma oportunidade de aprendizado sobre cidadania e os papéis desempenhados pelos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, além de apresentar a importância do trabalho policial.

A iniciativa contou com a presença do Delegado Daniel Wollz Marques, responsável pela Delegacia de Anaurilândia, e do Investigador Fernando Sales, ambos representando a Polícia Civil.

Durante o bate-papo, os policiais civis e os representantes do Judiciário e do Ministério Público abordaram diversos temas relevantes para a formação dos adolescentes, como a importância da cidadania, os direitos e deveres dos cidadãos, e como a Polícia Civil, o Ministério Público e o sistema Judiciário contribuem para a manutenção da ordem e da justiça na sociedade.

Os estudantes tiveram a oportunidade de interagir diretamente com os profissionais presentes, o que contribuiu para um bate-papo enriquecedor. Além disso, foram mostrados exemplos práticos sobre o trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário, evidenciando como eles atuam em conjunto para garantir a segurança e o cumprimento da lei.

A iniciativa das instituições demonstra o compromisso em promover a aproximação com a comunidade, bem como incentivar a formação cidadã dos jovens. Essa ação educativa reforça a importância do diálogo das citadas instituições com os cidadãos, principalmente os mais jovens, que representam o futuro da sociedade.