Polícia Civil participa de capacitação para a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres

A Polícia Civil participou nesta sexta-feira, 08/09, de capacitação para a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, promovida em Corumbá-MS, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, através do NUDEM (núcleo institucional de defesa e proteção das mulheres) e Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, ministrada no Centro de Convenções do Pantanal.

Na última sexta-feira a Polícia Civil, representada pelo Delegado Regional de Corumbá Fabrício Dias e a Delegada titular da DAM, Camilla Gerarde, participou do colóquio de discussão a respeito de novas perspectivas do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que reuniu representantes da referida rede das cidades de Ladário, Miranda e Corumbá.

A Polícia Civil reforça seu apoio a projetos que protejam as mulheres em situação de vulnerabilidade e permitam o intercâmbio de ideias e apoio interinstitucional.