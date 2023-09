Polícia Civil participa de mutirão no Jardim Itamaracá

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul participou neste sábado, 02/09, com vários atendimentos, no Mutirão Brasil MS, promovido pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Na ocasião houve registro de Boletim de Ocorrência, lançamento do Ebook de Cybercrimes, pela equipe da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente), blitz educativa da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), com orientações sobre violência doméstica e familiar, além de emissão de RG, pela perícia papiloscópica.

O evento ocorreu na Escola Municipal Antônio José Paniago, localizada à Rua Rômulo Capi, no Jardim Itamaracá, entre às 8 e 13 horas, no entanto, desde às 4 da manhã a população local já estava na fila, para prestigiar, participar e receber todos os atendimentos disponíveis não só pela Polícia Civil, mas também pelas diversas outras instituições parceiras, que estiveram no local apresentando e oferecendo os mais variados serviços, desde uma consulta odontológica e oftalmológica, até cadastro para moradia, orientações sobre cuidados com o meio ambiente e educação.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel de Oliveira Filho esteve presente e ressaltou a importância dessa união de esforços em prol da comunidade. “A Polícia Civil é e sempre será parceira de ações como essa, que visam cuidar e servir nossa população. Aproveitamos o momento para lançar o nosso 1º Ebook sobre Cybercrimes, que traz orientações sobre como proteger as crianças e adolescentes dos criminosos que se utilizam da rede mundial de computadores para enganar e escolher suas vítimas”, comentou.

Ebook Cybercrimes

O objetivo do Ebook é proteger crianças e adolescentes dos perigos existentes na internet. O livro digital traz informações sobre os tipos de crimes cibernéticos, jogos online, Deep e Dark Web, entre outros assuntos importantes, como de que forma os pais e responsáveis podem acompanhar o que seus tutelados acessam na rede mundial de computadores.

Para ter acesso ao material basta clicar no link: