Polícia Civil participa de palestra antidrogas em escola municipal de Dourados

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do Delegado Vinícius Benites de Souza Lima, da 1ª Delegacia de Dourados, teve a oportunidade de ministrar uma Palestra para os alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Neil Fioravante CAIC. Na ocasião, foi dado ênfase nas drogas lícitas e ilícitas, apresentado materiais demonstrativos, e falando sobre o malefício que este tipo de entorpecente causa na vida das pessoas.

Foi um momento enriquecedor tanto para os alunos quanto para os policiais envolvidos, que tiveram a possibilidade de interagir por meio de perguntas e respostas. Essas atividades demonstram outra faceta da Instituição no combate às drogas e fazem parte de um trabalho preventivo que é desenvolvido junto à comunidade Douradense visando difundir o conhecimento sobre o tema e criar mecanismos que possam auxiliar no enfrentamento ao uso de entorpecentes, sobretudo entre crianças e adolescentes.