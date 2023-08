Polícia Civil participa de reunião socioeducativa promovida pelo programa Mais Social em Dourados

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Dourados teve participação ativa na reunião socioeducativa promovida pelo programa Mais Social, uma iniciativa do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, como parte das atividades do Agosto Lilás. Durante o evento, a Delegada Adjunta Ariana da Silva Gomes representou a DAM e palestrou abordando a temática da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Além da participação nesse evento, a DAM de Dourados está programada para contribuir em mais três eventos semelhantes ao longo do mês de agosto, direcionados a mulheres de diferentes comunidades. Essa participação reflete o comprometimento contínuo da DAM em fornecer conscientização e educação para combater a violência de gênero e promover a segurança das mulheres na região.