Polícia Civil participa do 1º Fórum Municipal de Religiões de Matrizes Africanas em Corumbá

Na última sexta-feira (19) a Polícia Civil, representada pelo Delegado Regional da cidade de Corumbá, Fabrício Dias dos Santos, participou do 1º Fórum Municipal de Religiões de Matrizes Africanas de Corumbá, em que foram debatidas políticas públicas para o enfrentamento ao racismo religioso praticado contra religiões de matrizes africanas.

O referido evento, realizado pela Secretaria de Assistência Social de Corumbá, sob a responsabilidade de Amanda Cristiane Balancieri Iunes, contou, ainda, com a participação da Coordenadora-Geral do Ministério da Igualdade Racial, Eloá Moraes; da Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Vânia Lúcia Baptista Duarte; da Presidente do Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro, Romilda Pizani; bem como de líderes religiosos locais.

As políticas públicas de enfrentamento ao racismo religioso foram discutidas em cinco eixos: Saúde, Educação, Meio Ambiente, Segurança Pública, Cultura e Patrimônio Histórico, sendo ao final elaborado um relatório que, juntamente com proposituras de outros Estados, integrará o Programa Nacional de Enfrentamento ao Racismo Religioso do Governo Federal.