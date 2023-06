Polícia Civil participa do 8º Seminário de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa

Representada pelo diretor do Departamento de Polícia da Capital, delegado Wellington de Oliveira, a Polícia Civil participa do 8º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa, que acontece nesta quinta-feira (29), no Plenário Deputado Júlio Maia, na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). O evento que faz parte da campanha “Junho Prata” e é promovido pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e debaterá a relevância de um programa estadual para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa e a situação do idoso no Estado.

Durante o seminário serão abordados vários temas, como: políticas públicas, educação intergeracional, inclusão social, envelhecimento saudável, direitos dos idosos e o atendimento humanizado nas instituições de longa permanência, além da transversalidade do tema entre as áreas da Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e Controle Social.

“O Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa é uma iniciativa significativa que contribui para a construção de um ambiente mais seguro e inclusivo para os idosos em Mato Grosso do Sul. Através do diálogo e do compartilhamento de informações, busca-se sensibilizar a sociedade e mobilizar esforços conjuntos para prevenir e combater a violência contra a pessoa idosa, assegurando-lhes uma vida digna e respeitosa”, comentou o delegado Wellington.

Além disso, o diretor complementa que a Polícia Civil investiga todos os crimes que envolvam vítimas pessoas idosas e vai continuar a reprimir os crimes previstos no estatuto da pessoa idosa.

As discussões e propostas levantadas durante o seminário serão compiladas em um documento final, que servirá como base para a formulação de políticas e ações efetivas no enfrentamento da violência contra a pessoa idosa no estado. Espera-se que esse evento contribua para fortalecer a rede de proteção aos idosos e para promover uma cultura de respeito e valorização dos direitos da pessoa idosa em Mato Grosso do Sul.

Tipos de crimes contra a pessoas idosa:

Violência física: Os abusos físicos constituem a forma de violência mais perceptível aos olhos nem sempre as agressões são perceptíveis como situações de espancamento que promovam lesões ou traumas. Em algumas situações os abusos são realizados na forma de beliscões empurrões, tapas, ou agressões que não evoluem com sinais físicos.

Abuso psicológico: Abuso psicológico é praticado com atos, tais como, agressões verbais, tratamento com menosprezo, desprezo, ou qualquer ação que traga sofrimento emocional como humilhação, afastamento do convívio familiar ou restrição à liberdade de expressão; bem como submeter a pessoa idosa a condições de humilhação, ofensas, negligência, promovendo insultos, ameaças e gestos que afetem a autoimagem, a identidade e a autoestima do ofendido, é considerado violência psicológica.

Negligência: Trata-se da recusa ou à omissão de cuidados, é um ato muito comum, pois se manifesta frequentemente tanto no seio familiar como em instituições que prestam serviços de cuidados e acolhimento a pessoas idosas.

Abandono: É uma forma de violência que se manifesta pela ausência de amparo ou assistência pelos responsáveis em cumprir seus deveres de prestarem cuidado a uma pessoa idosa.

Violência Institucional: Trata-se de qualquer tipo de violência exercida dentro do ambiente institucional (público ou privado) praticada contra a pessoa idosa, pode ser por meio de um dos seus funcionários que comete algum ato de abuso, agressão física ou verbal no ambiente da instituição.

Abuso Financeiro: Configura-se violência patrimonial qualquer prática ilícita que comprometa o patrimônio do idoso, como forçá-lo a assinar um documento sem lhe ser explicado para que fins é destinado, alterações em seu testamento, fazer uma procuração ou ultrapassar os poderes de mandato, antecipação de herança ou venda de bens móveis e imóveis sem o consentimento espontâneo do idoso, falsificações de assinatura, etc.

Violência Sexual: Este tipo de violência refere-se ao ato sexual utilizando pessoas idosas. Esses abusos visam a obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas, através de coação com violência física ou ameaças.

Discriminação: Este tipo de violência refere-se à comportamentos discriminatórios, ofensivos, desrespeitosos em relação à condição física característica de uma pessoa idosa, desvalorizando e inferiorizando-a simplesmente por sua condição.