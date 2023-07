Polícia Civil prende 426,4kg de maconha em Ponta Porã

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul apreendeu nesta sexta-feira, 21/07, uma grande quantidade de entorpecente, em depósito na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A apreensão foi feita por uma equipe do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestro), no âmbito da operação “Hórus”.

Segundo apurado, os 426,4 kg maconha foram encontrados na cidade de Ponta Porã, sendo um total de 432 tabletes. Esta apreensão se deu após intenso trabalho investigativo, que culminou na localização do depósito de entorpecentes, em uma casa desabitada.

A Operação continua visando reprimir crimes na faixa de fronteira do nosso Estado com o Paraguai.