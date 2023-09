Polícia Civil prende acusado de executar trabalhador a tiros em 2021 em Nova Andradina/SP

A Polícia Civil, em ação conjunta entre agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) da cidade de Três Lagoas e policiais civis da cidade de Andradina/SP, com apoio da Polícia Federal prendeu um homem, de 38 anos de idade, no final da tarde da última sexta-feira (15). O homem é processado pelo crime de homicídio triplamente qualificado, pelo motivo torpe, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por meio que causou perigo comum.

O acusado encontrava-se foragido desde o início do ano passado, quando teve sua prisão preventiva decretada. O crime ocorreu no dia 21/12/2021, quando o acusado se aproximou da vítima, um homem de 52 anos de idade, no local em que este esperava um ônibus para seguir para o trabalho e efetuou diversos disparos de arma de fogo, matando-o imediatamente.

No local, foram localizadas mais de quinze cápsulas de munições de calibre 9mm. Durante as investigações que foram desencadeadas pela SIG e pelo NRI, apurou-se que uma mulher, a mandante do crime, havia fornecido uma pistola ao indivíduo preso para que matasse a vítima por vingança, pois este tinha se recusado a manter um relacionamento amoroso com ela.

Durante as investigações, foi representado pelas prisões preventivas de todos envolvidos, que foram deferidas pela 1a Vara Criminal de Três Lagoas, com parecer favorável do Ministério Público. Cinco dos envolvidos foram presos, mas o executor havia conseguido empreender fuga.

Durante quase dois anos, as equipes policiais vinham procedendo investigações e diligências para localizar e prender o acusado, apurando que ele havia se escondido no Estado do Maranhão. As diligências permaneceram de maneira contínua, e na manhã de hoje, agentes da SIG obtiveram informações repassadas pela Polícia Federal de que ele poderia estar na cidade de Andradina/SP.

Foi solicitado apoio de policiais civis daquela cidade, e a equipe policial deslocou-se até lá. Em ação conjunta, os policiais civis dos dois Estados foram até um supermercado, onde surpreenderam e deram voz de prisão ao acusado.

Ele foi encaminhado a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Andradina/SP, onde aguardará o seu recâmbio até Três Lagoas.