Polícia Civil prende autor que lesionou e ameaçou mulher utilizando de uma arma de fogo

Na manhã desta segunda-feira, 17/04, Y.E, grávida de dois meses, compareceu na 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã-MS, pedindo por ajuda, pois havia sido agredido pelo seu convivente.

Os policiais notaram que a mulher estava com várias lesões no rosto e pescoço. A vítima informou que os arranhões no pescoço foram causadas com o cano de uma pistola, e as outras lesões foram provenientes de socos e coronhadas.

Após saber que o autor, M.A.S, possuía em sua residência uma pistola, os policiais deslocaram ao local, na companhia da vítima, e prenderam o homem no quarto, e ao seu lado apreenderam uma pistola CZ, calibre 9mm.

O indivíduo foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde foi preso em flagrante delito pelos crimes de ameaça, lesão corporal e posse de arma de fogo.