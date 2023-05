Polícia Civil prende autora de homicídio tentado em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, prendeu nesta quarta-feira, 03/05, uma mulher de 26 anos, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio tentado. Em outubro do ano passado, a autora tentou matar o amigo do companheiro dela, pois ele teria se intrometido em uma briga do casal.

Logo que teve conhecimento do crime, a Polícia Civil instaurou procedimento investigativo e após todas as apurações foi representada pela prisão preventiva de D.A., que já possuía passagem policial também por tentativa de homicídio qualificado. Assim que a medida foi deferida pelo Poder Judiciário, policiais civis lotados na Delegacia de Ribas deram fiel cumprimento à ordem judicial de prisão.

O inquérito policial foi finalizado e remetido ao Poder Judiciário, para continuidade da persecução penal.