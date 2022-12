A DEFURV prendeu autores efetuou na tarde de ontem (21) duas prisões em flagrante de crimes graves: um roubo de uma moto e um homicídio tentado. Além de recuperar uma motocicleta furtada. Os fatos tiveram início quando, no período da manhã, os policiais tiveram a notícia de um roubo a uma mulher de 53 anos, ocorrido na tarde de terça-feira (20), onde dois indivíduos subtraíram a sua motocicleta ameaçando-a com uma arma de fogo.

Ao verificarem as circunstâncias de local e modo de agir dos autores do roubo, os policiais chegaram a um possível suspeito, o qual foi prontamente reconhecido pela vítima, que, inclusive, se emocionou na Delegacia ao ver sua foto.

Com um dos autores já identificado e reconhecido, os policiais passaram a diligenciar ao seu encalço. Já na tarde de quarta-feira, receberam a informação de que ele poderia estar em uma barbearia, no Jardim Nhanhá, oportunidade em que montaram uma campana descaracterizada nas proximidades, a fim de confirmar a informação antes de efetuar a abordagem.

Durante a campana, os policiais viram quando um indivíduo em atitude suspeita chegou em uma motocicleta, desceu, foi em direção a entrada da barbearia e efetuou diversos disparos em direção ao interior da barbearia.

Imediatamente, os policiais saíram ao seu encalço, iniciando uma perseguição. Durante a perseguição, o autor fugiu na contramão de uma movimentada avenida, colocando em risco os outros motoristas que vinham no sentido contrário, quando perdeu o controle, caiu da motocicleta e foi alcançado pelos policiais.

Durante a abordagem e revista, os policiais localizaram em sua cintura uma pistola calibre 9mm com carregador estendido, com capacidade para 30 munições. Ainda no local, ele foi questionado e confessou ter tentado matar um desafeto que estava na barbearia, o qual era irmão do autor do roubo que os policiais procuravam.

Ele recebeu voz de prisão e foi apresentado a Autoridade Policial da DEFURV. Interrogado formalmente, ele confessou que o crime foi motivado por uma rixa entre facções criminosas, já que o alvo seria pertencente a uma facção enquanto o autor seria pertencente a outra rival.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo motivo torpe, além de receptação, já que a moto que utilizava era furtada. A motocicleta foi recuperada e será restituída à vítima do furto.

Logo após estes fatos, os policiais retornaram a busca do autor do roubo, irmão da vítima do homicídio tentado. Ele foi localizado nas proximidades do local onde havia ocorrido o homicídio tentado, foi abordado e também recebeu voz de prisão pelos policiais.

Ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Ambos os presos deverão passar por audiência de custódia, onde a Justiça decidirá se responderão os processos em liberdade ou presos.